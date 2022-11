Tras ver la entrevista de Rapahel en El Hormiguero, Miki Nadal se arranca a cantar uno de sus éxitos en pleno directo de Zapeando: 'Digan lo que digan', y al terminar se aplaude a sí mismo: "¡Qué bien lo he hecho!", espeta. Pero acto seguido reconoce que lo ha hecho sin saber que en el guion se lo especificaban: "Me he dado cuenta de que lo tenía que hacer mientras lo estaba haciendo".

Es en ese momento cuando Cristina Pedroche sorprende a la mesa de Zapeando desvelando el gesto que le hace a su compañero cuando se despista: "He estado a punto de hacerle así, que es mi gesto para avisarle de que tiene que hacer algo fuera de lo normal". Descubre en el vídeo principal de la noticia cuál es su seña con la que se avisan cuando están despistados. Y tú, ¿te habías dado cuenta?