Cristina Pedroche: “No sé por qué esta vez no me han dicho nada de hacer la tarta”

SOSPECHA QUE SU PASTEL NO GUSTÓ DEMASIADO

‘Zapeando’ celebra su primer cumpleaños y para celebrarlo están preparando un programa muy especial. Eso sí, aunque se sabe que habrá muchas sorpresas, no se sabe a quién han encargado la tarta. Al menos, no a Cristina Pedroche, a la que debido sus pocas dotes culinarias han decidido no avisar. “Cociné la tarta en mi cumpleaños y no sé por qué esta vez no me han dicho lo nada. A lo mejor no estuvo buena…”, comenta.