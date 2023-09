Estamos en plena Madrid Fashion Week y uno de los colaboradores de Zapeando no ha dudado en elegir un estilismo rompedor. Quique Peinado ha elegido una llamativa camisa con un curioso estampado que combina el blanco, el amarillo y el azul.

Y, como era de esperar, la elección estilística del colaborador no ha pasado desapercibida para Dani Mateo, que no ha dudado en hacer un comentario sobre la misma, dándole un curioso, y cómico, consejo al colaborador haciendo referencia al estrafalario estampado: "Hoy no vayas al museo Reina Sofía, por que puedes asustar a los visitantes".

Quique Peinado ha contestado, irónico, que parecía que tenía algo en contra de su camisa. Algo que ha negado Mateo, diciendo que no tenía nada en contra y que su coherencia estilística es "total".