En su visita a Zapeando, Edurne habló de uno de sus lanzamientos musicales más recientes. Se trata de 'El amor no existe', una canción que la artista interpreta junto a Antonio José.

El título del tema sorprendió a Dani Mateo, que bromeó en plató con la cantante: "Vamos al asunto, Edurne, ¿cómo que el amor no existe? Si eres la embajadora del amor". En el vídeo que acompaña a la noticia se muestra la explicación de Edurne, que afirma que la canción no está directamente relacionada con su vida sentimental actual.

"No me puedo quejar, estoy en un momento precioso con mi pareja y con mi hija, que para mí es la mejor", confesó Edurne a los zapeadores. Sin embargo, este tema sí es un guiño a los momentos de desamor que ella, según comentó en plató, también ha vivido.

La catarsis de Edurne como cantante

Por su parte, Cristina Pedroche preguntó a la cantante por el álbum al que pertence 'El amor no existe', 'Catarsis Deluxe'. A pesar de que Pedroche insistió en que no dijera que era "su disco más personal", Edurne no pudo evitarlo.

"He tenido plena libertad para poder componer, contar mis historias, desde la producción a la edición de los temas...", relató Edurne. Además, la cantante dio un consejo a los colaboradores y espectadores de Zapeando: "De vez en cuando es bueno hacer una catarsis en la vida". También explicó que ella "estaba muy feliz con mi carrera anterior, pero necesitaba hacer un cambio".