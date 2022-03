Mamen Mendizábal ha visitado 'yu, No te pierdas nada', donde ha hablado de su nuevo programa, Encuentros Inesperados, y ha compartido una confesión con Ana Morgade sobre sus invitados. "No te voy a decir nombres, pero a mí hay gente que invito que me cae mal", ha reconocido.

"Hay gente que viene al programa que no necesariamente es gente ni a la que yo admiro ni que pondría el foco ellos", agregaba la presentadora. "Esperanza Aguirre no me cae mal, pero no soy fan", ilustraba, afirmando que, sin embargo, la expresidenta madrileña "cumple un papel, viene a jugar". Puedes ver el momento en el vídeo principal.