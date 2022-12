Este año, Dani Mateo repite dar las Campanadas en laSexta junto a Cristina Pardo. "Parece que esta cadena no aprende", bromea el presentador, que también repite la encuesta del año pasado en la que deja al público la decisión de qué look escoger para esa noche tan especial. Puedes ver los tres posibles looks del presentador y elegir cuál te gusta más en esta encuesta.

Además, el presentador cuenta una divertida anécdota que vivió cuando daba las Campanadas en laSexta el año pasado: "Llamé a mis padres y me lo cogió mi madre y de fondo escuché las de Antena 3". Puedes ver el momento en el vídeo de arriba.