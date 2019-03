Ana Morgade: “¿El compromiso no era lo de que la tenemos atada para que no cuente más chistes?”

PEDROCHE NO ESTÁ PRESENTE EN LA TERCERA JORNADA DEL RETO

Un día más, tres famosos mandan sus chistes malos a ‘Zapeando’ para enfrentarse a Cristina Pedroche en el reto ‘Famoso VS. Cristina’. Sin embargo, en esta jornada, es un duelo sin la ‘zapeadora’ por un compromiso. “¿El compromiso no era lo de que la tenemos atada detrás para que no cuente más chistes?”, pregunta Ana Morgade. Javi Martín se convierte en el segundo finalista de la cuarta edición y Martina Klein, Josep Lobató y Diego Arjona compiten por ser el tercero.