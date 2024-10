Una de las últimas tendencias entre los jóvenes es el 'doom spending' que consiste en hacer compras compulsivas. Pero, lo más inquietante del mismo, es que se da entre los más jóvenes y va unido a la incertidumbre económica. Para saber si esta tendencia ha llegado a España, Zapeando ha salido a la calle para preguntar a los jóvenes si también tienen el hábito de hacer compras compulsivas.

Una chica explica al reportero del programa que lo más tonto que se ha comprado han sido unas zapatillas de correr "cuando no he hecho deporte en mi vida". "Sentí en ese momento que igual era mi momento de salir a correr y nunca salí", añade. Un chico cuenta que lo más caro que ha comprado fueron "las zapatillas de sus sueños". "Me costaron 500 euros", indica.

Otra chica no dudó en gastar 400 euros para poder asistir al concierto de Karol G, siendo el mayor desembolso que ha hecho nunca, mientras que otra joven indica que su capricho más caro fue un bolso que le costó 650 euros. "Ya no está en mi posesión, tengo que decir, lo vendí por 400 o así", explica al reportero.

Un joven compró impulsivamente una aspiradora que le costó unos 200 euros. "Vivo en un piso de 30 metros cuadrados que podría limpiar perfectamente pero eso es muchísimo mejor", confiesa. El chico añade que hacer este tipo de compras "le quita estrés" en el momento que las hace pero luego "me genera estrés a posteriori".

El reportero quiere saber qué tienen en su lista de deseos de alguna tienda online. Una joven le muestra que en su lista tiene más de 3.500 cosas. "Tengo hasta una lonchera... no sé para qué la quiero", afirma. Otra chica también repasa su lista que se compone 30 productos. "¿Cuántos te comprarás?", pregunta el reportero. "El otro día me compre siete... cuando me empiece a sentir mal igual me compro tres cosas más", confiesa, "como vea esto mi padre me va a matar, lo siento".