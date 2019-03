La reacción de Chenoa al conocer que le imitarán a ella y a David Bisbal en Tu Cara No Me Suena Todavía: "¿A quién le daré yo el 3?"

DOS CHENOAS Y UN DAVID BISBAL EN TU CARA NO ME SUENA TODAVÍA

Cristina Pedroche muestra a los espectadores de Zapeando cómo es la chica que imitará el próximo viernes a Chenoa en Tu Cara No Me Suena Todavía, pero la sorpresa la da Miki Nadal al avanzar que también se podrá ver una imitación de David Bisbal. La reacción de Chenoa no ha dejado a nadie indiferente en el plató...