Chenoa confiesa cuál es la forma más sexy en la que le "han tirado los tejos": "Fue muy original, me cautivó"

Una de las actuaciones mas originales de la historia de Tu cara me suena ha sido la de Brays EFE y su interpretación de José Luis Moreno y su mítico 'Rockefeller'. Antes de cantar el conocido muñeco le tiró los tejos a Chenoa protagonizando un momentazo en el programa: "Yo he venido a conocer a Chenoa".

Tras ver el vídeo en Zapeando, Chenoa analiza el momento: "Me ha molado mucho que me tirara los tejos, es la forma más sexy que me han entrado". Por su parte, Miki Nadal no puede evitar meter su particular tono cómico con una divertida frase: "Te habían entrado buitres, pero cuervos no".