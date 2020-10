Hoy día los futbolistas prestan su imagen para todo tipo de productos: perfumes, ropa interior, artículos de belleza... Hay incluso quien ha lanzado su propia línea de moda íntima. Sin embargo, no siempre ha sido así. Carmen Alcayde recuerda en Zapeando el polémico anuncio que protagonizó Alfredo di Stéfano como imagen de unas medias de mujer. Ocurrió en el año 1962 y el jugador cobró 175.000 pesetas.

La campaña publicitaria duró apenas tres días, el presidente del Real Madrid, Santiago Bernabéu, no lo podía consentir. "Me parece súper divertido y transgresor. Me parece arte, se adelantaron a su tiempo", afirma Lorena Castell tras ver el anuncio. "En aquella época un señor con medias, no. Era muy pronto para eso", añade Dani Mateo.

Otros momentos destacados

Carmen Alcayde también llevó a Zapeando algunos de los looks más impactantes de los 70: peinados que parecían "dos mapaches muertos con la cabeza por detrás" y ponchos hechos con "una alfombra". La colaboradora nos enseñó conjuntos que hacen temblar. Con respecto a los anuncios de ropa interior, mientras que a día de hoy estarían protagonizados por Jon Kortajarena, en los 70 eran más "fofetes, blaquecinos, con tetillas y calzoncillos arrugados".

En este repaso de la moda de los 70, Alcayde puso su lupa en Bertín Osborne, que ya posaba en esos años con una cinta de correr en la cabeza y una camiseta con su nombre "por si la perdía".