Llega la época de la vuelta al cole o al trabajo, y con ella muchos nos sentimos cansados o sin energía. Por eso, muchas personas como Miki Nadal se plantean suplir sus carencias con vitaminas: "¿Es cierto que las necesitamos?", pregunta a Boticaria García, que le asegura que es "una de las preguntas más habituales".

A pesar de que algunas personas consideren que las vitaminas podrían ser útiles, lo cierto es que no se deberían tomar si no es bajo prescripción médica: "No hay que medicalizar la vida", explica la experta en farmacia. "La vuelta al trabajo y/o al cole es parte de la vida y lo más importante son los buenos hábitos de alimentación y ejercicio. No buscar parches", comenta. Por eso recomienda que, si alguien sospecha que tiene un déficit de vitaminas lo ideal sería ir al médico.