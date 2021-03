Boticaria García analiza en el plató de Zapeando esas frutas y verduras que por su mal aspecto mucha gente no come. ¿Realmente no son saludables? Por ejemplo, Cristina Pedroche pregunta a la experta por las zanahorias pálidas. "Ni son peores ni tienen menos calidad", destaca Boticaria García que explica la diferencia entre los tonos de zanahoria.

¿Y qué pasa con los tomates con costra? Boticaria García analiza estos tomates que tienen machas marrones en la piel. "Son cicatrices de la vida para defenderse contra las agresiones", explica la experta, que destaca la existencia de un nuevo virus que llegó a España hace un par de años y que hizo "temblar" al sector tomatero. Se trata del virus rugoso del tomate. Boticaria García explica en el vídeo principal de esta noticia todas las claves de este virus que asegura que "no es peligroso para la salud".