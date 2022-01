Boticaria García acaba de pasar el COVID y, como ha tenido tiempo de sobra, ha realizado una guía para positivos en COVID: ¿sabrías cuáles son tus rutinas saludables si tienes la enfermedad? ¿y cuál es la manera más segura de ir al baño?

La farmacéutica ha querido elaborar un folleto con 10 puntos explicativos sobre algunas de las preguntas más frecuentes cuando damos positivo en la enfermedad. "La gente me preguntaba cosas y dije, si les doy una guía, no me preguntan más", ha indicado la experta, que ha explicado que se puede descargar en su propia página web. Además, puedes descubrir algunos de sus puntos en el vídeo principal de esta noticia.