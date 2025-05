Boticaria García explica qué es la 'dieta 30-30-30': "Es una rutina matutina"

Una dieta ha conseguido hacerse muy viral. Se llama 'dieta 30-30-30' y, como explica Boticaria García, "es una rutina matutina". En realidad, como apunta la farmacéutica, se llama "regla 30-30-30" y consiste en desayunar dentro de los 30 minutos posteriores a despertarse, que el desayuno incluya 30 gramos de proteínas y que los 30 minutos de después ejercitemos el cuerpo.

"Más allá de esto, el método no tiene ningún otro cambio", añade Boticaria. Esta regla, además, no tiene ningún tipo de restricción más y tampoco obliga a contar calorías. "Sería la dieta de un albañil", afirma Dani Mateo. "A mí, hasta que has dicho lo de hacer ejercicio, me tenías", comenta Nacho García.

En cuanto a qué equivalen 30 gramos de proteínas, la farmacéutica indica que podría ser, por ejemplo, "una pechuga de pollo a la plancha de 130 gramos, un lomo de salmón, una lata grande de atún al natural y cuatro o cinco huevos medianos".

En cuanto al tipo de deporte que se debería realizar en esos 30 minutos, Boticaria indica que las personas que han ideado este método explican que hay que dejar de hacer entrenamiento de fuerza y apostar por el ejercicio cardiovascular de baja intensidad. Podría ser, por ejemplo, dar un paseo, nadar o bailar.

El objetivo debería ser mantener la frecuencia cardíaca en 135 latidos por minuto. "Me han sangrado un poco los ojos", afirma la farmacéutica, en contra de esta premisa. A pesar de ello, como indica, se podría, por ejemplo, hacer ejercicios de fuerza por tarde. "Los estudios dicen que sería más eficiente aunque no hace falta acumular tanto", apostilla Boticaria.