Uno de los tratamientos más habituales entre los deportistas de élite es la terapia hiperbárica. ¿En qué consiste este tratamiento? Como explica Boticaria García, la "oxigenoterapia hiperbárica consiste en respirar 100% de oxígeno puro en una cámara hiperbárica". En esta cámara, la presión del aire es mayor que la que se respira fuera y este aumento de la presión del aire ayuda a los pulmones a que tengan más oxígeno.

Boticaria añade que "si llevas más oxígeno a los tejidos que lo están necesitando, eso puede ayudar al cuerpo a curarse o a combatir algunas infecciones". En el caso concreto de los deportistas, la medicina hiperbárica promete aliviar el dolor de una lesión, aumentar la resistencia o mejorar el rendimiento. Pero no son los únicos supuestos que le atribuyen. Como añade: "Aseguran también que tiene la capacidad de curar problemas de sordera neurosensorial o algunos problemas asociados a la diabetes o a la anemia severa".

Sobre su efectividad, la farmacéutica indica que "son muchos los casos en los que dicen que la terapia hiperbárica ha ayudado a tal o cual deportista a recuperarse antes". A pesar de que, como dice, se han estudiado y se han hecho metaanálisis, pero los resultados no son concluyentes. Como expone: "Los científicos dicen que con las pruebas que hay ahora mismo no se puede afirmar que te cambien la vida". A pesar de ello, Boticaria García no duda que deportistas de alto nivel hayan podido notar sus efectos beneficiosos.