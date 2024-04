Los reyes Felipe VI y Letizia abren las puertas del Palacio Real para homenajear al nuevo Premio Cervantes, Luis Mateo Díez. Boticaria García, una de las invitadas a la recepción, cuenta en Zapeando cómo funciona el besamanos.

La experta en farmacia señala que es algo "muy curioso", pues explica que todos los invitados esperan en el Salón de Columnas del palacio con dos tarjetas. Una de ellas contiene el nombre y la descripción de cada invitado, que luego utilizan para anunciarles, y la segunda tiene anotado el lugar asignado a cada uno en la mesa.

Además, cuenta que se llevó una sorpresa cuando el premiado la reconoció como "la Boti". "Yo ya me puedo morir, si este señor, el Premio Cervantes, me ha llamado la Boti yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer", expresa.