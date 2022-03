Los zapeadores entrevistan en directo a Agoney, flamante ganador de 'Tu cara me suena 9', tras barrer en la gran final con el 53% de los votos. Una entrevista en la que el cantante se sincera: "Yo no me veía como ganador, para nada", sostiene.

Además, el artista repartió el premio de 30.000 euros entre todos los finalistas, de tal manera que el dinero irá a cinco ONG. Un gesto por el que le han preguntado en Zapeando: "Yo no sabía que había 30.000 euros para el ganador", explica Agoney, que revela cómo se le ocurrió la idea de repartir el premio. "Me pilló por sorpresa, así que nadie lo sabía", revela. En el vídeo que ilustra estas líneas puedes ver la entrevista completa y conocer los nuevos proyectos que el artista tiene entre manos.

La espectacular imitación de Agoney en la final

Agoney se proclamó ganador de 'Tu cara me suena' metiéndose en la piel del cantante Dimash e interpretando 'S.O.S. d'un terrien en détresse'. Puedes ver su espectacular interpretación aquí: