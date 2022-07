"Voy con un diseño que ha revolucionado la pasarela de la Miami Beach Week", anuncia María Gómez. Se trata de la propuesta del diseñador Joel Álvarez, que ha presentado una colección completa de bikinis diseñados única y exclusivamente con cinta adhesiva. "Esos bikinis son en realidad cinta muy convenientemente colocada", observa la humorista, que muestra cómo el propio diseñador se subió a la pasarela para hacer una demostración de cómo se ponen en directo.

"A mí me mola, pero para unas prisas no es", concluye María Gómez, una opinión que comparte Dani Mateo: "No, no es muy ponible". "Por no hablar de lo que tiene que doler eso cuando te lo despegas", comenta la colaboradora. Puedes ver los originales e impactantes diseños, en el vídeo principal de la noticia.