Toda persona que haya sido padre o madre sabe que los niños son capaces de quedarse dormidos en cualquier sitio, y si no que se lo digan a los protagonistas de estos vídeos virales. Y, es que, un twittero ha recopilado los vídeos "más increíbles", opina Thais Villas, que muestra la selección que ha hecho de los más adorables a los zapeadores.

"Lo mismo se duermen en el carrito del super, que conduciendo un coche de juguete, que tocando un teclado eléctrico", espeta.

Aunque Quique Peinado no está de acuerdo con su afirmación: "No es verdad que se puedan quedar dormidos en cualquier momento, se quedan dormidos en cualquier momento menos cuando les dices que se tienen que dormir. En ese momento ya no". Un comportamiento que justifica Dani Mateo: "Están acumulando sueño para pasar la noche en vela, que es lo que debe hacer un niño".