Así ha terminado una manualidad navideña en 'Hora Galega': "Os vinisteis arriba con la purpurina"

Con la llegada de la Navidad, en el programa de la Televisión de Galicia, 'Hora Galega', mostraron cómo hacer un adorno para estas fechas: una bola navideña. Como enseñaron en el programa, para poder hacerla tan solo hacía falta una figura de Papá Noel, un bote de cristal con tapa, purpurina y agua.

Aunque parecía algo sencillo, "no hay nada tan fácil que no se pueda hacer mal", afirma Cristina Pedroche. Al introducir la purpurina en el frasco, se les fue un poco la mano con este 'ingrediente'. Al cerrar el tarro y comenzar a agitarlo para ver el bonito efecto... este no fue el esperado.

"¡Creo que te pasaste un poquito con la purpurina!", dice una de las invitadas a la reportera, sin poder evitar reírse, "hay tanta purpurina que los muñecos casi ni se ven". "Os vinisteis arriba con el tema de la purpurina", les dice la presentadora desde plató.

"Con cariño se lo digo", afirma Miki Nadal, "bonita bonita no ha quedado la bola... parece que le han echado pimentón de la Vera". "Querían hacer un Papá Noel a feira", añade el zapeador.