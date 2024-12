El cura de Valdepeñas, sobre las cenas de Navidad: "Estás con gente con la que no te llevas bien todo el año"

"Jesús lo dice claramente, 'que no se os embote el corazón con juergas, borracheras e inquietudes de la vida'", declara el cura de Valdepeñas, que opina sobre lo que le parecen las cenas de empresa en Navidad.

Alfonso Arús, presenta en el plató de Aruser@s, lo que opina el cura de Valdepeñas sobre las cenas navideñas. Para el párroco la "preparación de la Navidad" se convierte "en cenas de empresa donde tienes que comer con gente que no te llevas bien todo el año".

"Luego te emborrachas un poco y le dices a la gente todo lo que te da la gana y parece que se te embota el corazón, y Jesús lo dice claramente, 'que no se os embote el corazón con juergas, borracheras e inquietudes de la vida'", declara el cura de Valdepeñas.

"¡Cuidado con las cenas de empresa!", bromea Alfonso Arús. "Creo que todavía no le han invitado a ninguna y lo vamos a pasar mal como no lo inviten", comenta Sebas Maspons, que añade, entre risas, que "todo el mundo sabe que la primera cena de empresa fue la de su jefe". "Y no acabó bien", ríe.