Nunca es tarde para encontrar el amor y, además, la tecnología está facilitando el conectar a las personas gracias a las aplicaciones que existen hoy en día para ligar. Jiaping Ma ha salido a la calle para saber si las personas de 65 años, al igual que Sharon Stone, utilizarían Internet para buscar el amor.

La primera pregunta que ha planteado la reportera es cómo sería la descripción que pondrían en la app. "Soy una chica de 25 años, mido 1,80, bueno...que soy una supermodelo", le dice Ramona. Cuando Jiaping le dice que hay que poner una foto de perfil, la mujer le contesta "pues pongo la de Sharon Stone". Un señor, Goyo, en cambio, pondría una biografía más real: "Soy un tío normal, que he trabajado, me prejubilé. Hago un poco de natación...". Otra señora también pondría una descripción un poco alejada de su realidad. "¿Dentro de esa descripción, mientes un poquito?", pregunta la reportera. "¡Hombre, estoy mintiendo todo!", responde la señora.

En cuanto a la foto de perfil que usarían, una señora, María Esther, afirma que pondría una foto de su gato. Su hija le responde: "Yo creo que ligaría más con una foto suya". La joven se anima a hacerle una foto a su madre, perfecta para ilustrar su perfil: "Tiene que ser una foto casual". Goyo le cuenta a Jiaping que, en su caso, no podría ser de perfil ya que no le gusta su perfil, y tampoco tendría que ser enseñando "musculitos": "No tengo tripa a mi edad", añade.

Jiaping aprovecha para presentarle a Siara a Ramona. La joven le ha explicado cómo funciona Tinder y, además, le da unas claves a la señora para salir perfecta en su foto de perfil. "Debe potenciar las posturas, las fotos", le cuenta Siara. Ramona se anima a posar poniendo, incluso, "morritos". La joven organiza una sesión de fotos improvisada y le da las claves a Ramona sobre cómo debe posar. La señora, divertida, le contesta a una de sus poses: "¡No puedo, que tengo reuma!"