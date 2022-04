La ciudad de Shanghái está totalmente confinada por el repunte de casos de COVID y los encargados de vigilar que nadie se lo salta son unos robots de cuatro patas. "Es un perro robot", desvela Cristina Pedroche a sus compañeros de Zapeando, pero Dani Mateo no da crédito a lo que está viendo: "No, ya está, me voy", espeta. "¡Es una araña!", grita Lorena Castell debido a la forma tan peculiar que tiene este 'vigilante' de caminar.

Además, a este perro robot "le han puesto encima un altavoz para alertar a la gente de que no salgan de sus casas", como bien describe la de Vallecas, quien también asegura que la "medida funciona" porque ella, con tal de no encontrarse ese "bicho" por la calle sería capaz de no salir "en tres meses". En el vídeo principal de la noticia te dejamos la reacción del resto de Zapeadores: "¿No sería bonito que llevara las frases de Chiquito por toda la ciudad?", propone Miki Nadal.