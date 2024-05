Una joven ha publicado en sus redes un currículum para ligar que ha preparado una de sus amigas, harta de las malas experiencias de ligoteo que han tenido. La joven, exige, entre otras cosas, que los candidatos "sean más altos" que ella, que sean "fieles" o que "las ex vengan superaditas de casa".

Miki Nadal pregunta a Isabel Forner qué pondría ella si tuviera que confeccionar su propio currículum para ligar. "¿Pues no me ves? Una chica maja, extrovertida, la puedes llevar a cualquier sitio, igual voy a un camping que voy a un hotel cinco estrellas...", explica Isabel.

"Pero, tengo una teoría, todo esto no sirve porque, al principio, todos damos nuestra mejor versión pero eso en dos meses se pasa", añade. En cuanto a sus exigencias, la zapeadora afirma que, "a estas alturas de la vida... lo más importante para mí es que me haga reír". "Cuando yo tenga el pecho por los tobillos y el pompis por las rodillas... me quedará la risa", argumenta.