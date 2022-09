Como Defensor del Espectador, Santi Alverú muestra en el plató de Zapeando la petición de Chema, un espectador, que pide otra pregunta heavy de los más pequeños a los zapeadores. "¿Quién era el más pelota?", pregunta un niño a Lorena Castell, quien realiza en el vídeo principal de esta noticia un ranking sobre los zapeadores.

Por ejemplo, Lorena Castell que a Thais Villas "se la ve de frente": "No la veo haciendo la pelota, se la ve chica buena y aplicada, que no tenía por qué hacer la pelota a nadie". Pero, ¿es verdad? Thais Villas desvela lo que le dijeron en el colegio cuando terminó: "La monja no me podía ver y me dijo que había sacado un excelente académicamente, pero interiormente no llegas ni al aprobado". "Y le dije, 'venga, señora, hasta luego'", recuerda Thais Villas en este divertido vídeo.