Dani Mateo presenta en el plató de Zapeando a una exzapeadora que visita de nuevo el programa para hablar de su serio y, de paso, enfrentarse al reto de cortar la sandía millonaria. "Para cortarla y hablarnos de la serie 'Los Protegidos', recibamos a una zapeader de corazón aunque Miki la acabe de echar del grupo de Whatsapp", destaca Dani Mateo, que pide un "aplauso muy fuerte para Marta Torné".

"¿Quieres decir algo a Miki que te acaba de echar?", pregunta Dani Mateo a Marte Torné, que no da crédito. "Yo soy el administrador del grupo y digo quién se merece estar y quién no", afirma Miki Nadal: "Tú ya no te lo mereces, vienes poco a vernos, ¿sabes lo que me costo echo a Jorge Ponce?". Puedes ver el divertido momento y la reacción de la actriz en el vídeo principal de esta noticia.