Dani Mateo arranca Zapeando 2.001 presentando a los zapeadores que le acompañan en plató: Lorena Castell, Miki Nadal, Quique Peinado y Valeria Ros. "Oye, ahora que he visto 2.001, ¿no dijimos que en el programa 2.200 íbamos a hacer una cena en el bar de Iñaki?", pregunta Lorena Castell a sus compañeros, quienes le confiesan que ya la hicieron.

"¿El viernes?, es que yo no estuve", destaca una alucinada Lorena Castell, que no da crédito al enterarse de que los zapeadores han ido a cenar sin ella. "Y hablamos de ti", le cuenta a Lorena Castell, a la que Dani Mateo le pica diciendo que pudieron hablar porque ella no estaba. Puedes ver el divertido momento en el que vacilan a Lorena Castell y su reacción en el vídeo principal de esta noticia.