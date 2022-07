"Quique Peinado lo está petando mucho, sobre todo en Marina Alta de Alicante", asegura Santi Alverú, que recuerda en su sección el momento en el que el colaborador de Vallecas cargó contra el Walk of Fame de Hollywood: "Es la mayor estafa del mundo, pero si es mejor el de Alfaz del Pi", defendía.

Unas palabras que han tenido sus consecuencias. Y, es que, Quique Peinado ha sido nombrado Embajador Honorario de Alfaz del Pi durante la gala inaugural del 34 festival de cine del municipio. En este vídeo de Zapeando puedes ver su torpe discurso, que no se había preparado porque no se esperaba este reconocimiento: "No me han avisado de esto. Yo he venido aquí que, además, me he tomado un gin tonic después de comer y, a lo mejor, digo alguna tontería que no debería decir". Puedes ver el discurso al completo, en el vídeo principal de la noticia.