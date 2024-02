Podríamos estar hablando del primer caso de comunicación sonora entre humanos y ballenas. Gracias a la inteligencia artificial, un grupo de científicos ha descifrado los sonidos que utilizan las ballenas jorobadas. La IA, tras descifrar esos sonidos, los ha utilizado para contactar con ellas desde un barco.

La ballena que ha contestado a ese saludo se llama Twain y lo hizo durante 20 minutos, reaccionando de manera distinta a diferentes versiones del mensaje. Es decir, como afirma Quique Peinado, "científicos y ballenas estuvieron un ratito charlando". Los científicos no dudaron en grabar el emocionante momento.

"Así se tiraron 20 minutos, hola don Pepito, hola don José", afirma Quique Peinado. El zapeador, irónico, añade que "alguna mañana yo me he comunicado con alguna gente así también". No te pierdas el momentazo en el vídeo principal.