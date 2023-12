En dos días por fin se conocerá el vestido que llevará Cristina Pedroche para despedir el 2023 desde la Puerta del Sol junto a Alberto Chicote. La zapeadora, además de impresionar con su estilismo también suele provocar las risas de todos los espectadores gracias a su tradicional chiste de despedida del año.

Cristina ha explicado en Zapeando que todavía no lo tiene preparado. "Me gusta contar unos cuantos a la gente del equipo y, si se ríen con alguno es el que escojo. Si no se ríen busco en Google", explica. La vallecana ya tiene el tema escogido ya que cada año elige un tema diferente. Para ayudarla, Valeria Ros le ha contando un chiste de temática "niños" para que la zapeadora se inspire.

Dani Mateo ha presentado un vídeo que recopila los nueve chistes que la zapeadora ha contado en las últimas nueve campanadas. No te los pierdas en el vídeo principal para poder escoger tu favorito.