Tener hijos conlleva muchas obligaciones, como alimentarlos, educarlos o recordarles que se cojan siempre una rebequita, entre otras muchas cosas. Pero hay una obligación que al padre protagonista de este vídeo le cuesta mucho cumplir: "Limpiarle el culete a su hijo", anuncia Valeria Ros.

Y, es que, como se puede apreciar, no para de dar arcadas mientras lo hace. Por su parte, su mujer lejos de ayudarle, le graba y no puede evitar reírse al contemplar la escena. "Ese niño está 'traumao' porque su padre da arcadas mientras le cambia", asegura Lorena Castell al ver el vídeo. Por su parte, y con tono irónico, Quique Peinado no puede evitar reaccionar: "Recordad que los niños son lo mejor q nos ha pasado en la vida". Puedes ver el momento viral en el vídeo principal de la noticia.