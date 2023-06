Dani Mateo comienza el programadando esta buena noticia a los colaboradores y a la audiencia: "Estamos de enhorabuena en Zapeando porque ayer se celebró en Valencia la gala de los premios que deciden cuáles son lso mejores restaurantes del mundo".

Y a Zapeando "le toca de cerca" porque el tercer puesto se lo ha llevado DiverXo, el restaurante de Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche, y a él le han nombrado Mejor Chef por segundo año consecutivo. Dos premios que se merecen este homenaje y aplauso de Valeria Ros, Quique peinado, Miki Nadal, Dani Mateo, Gakian y del público.

Por su parte, Cristina Pedroche se sinceraba en redes sociales: "No puedo estar emocionada. No tengo palabras", decía emocionada, y aseguraba que su emoción no es solo "por Marido, por llegar a ser el mejor cocinero del mundo dos años seguidos, es por el equipo que es una puta maravilla. Menudo equipazo tenemos. En solo 3 años DiverXo es el número tres de la lista de los mejores restaurantes del mundo. Es la ostia". ¡Enhorabuena!