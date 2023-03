Isabel Forner nos trae una emotiva historia del programa de Juan y Medio. Dos "amantes en potencia", explica la periodista, se encuentran por primera vez tras pasar diez días hablando por teléfono.

Al verse, se funden en un apasionado beso y ella no es capaz de contener las lágrimas. "No me llores porfa", le pide él. El presentador pone la nota de humor y apunta: "puede que esté emocionada o que sea alérgica a las flores".

¿Cuál ha sido su primera impresión al verse? Puedes ver este encuentro en el vídeo principal de esta noticia, donde también puedes ver la reacción de Juan y Medio ante el momentazo protagonizado por la pareja.