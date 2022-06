La pareja que ven abrazándose en el vídeo superior, hace 70 años que no se ven. Peggy y Duane se conocieron en 1952. Bailaron y se enamoraron cuando él era un soldado americano en la Guerra de Corea destinado en Japón.

En ese momento, el presidente Eisenhower ordenó que las tropas abandonaran el país. "No tuvimos tiempo de casarnos", cuenta el veterano de guerra, Duane Mann. Él le prometió que volvería, pero necesitaba ahorrar. Mientras tanto se escribían cartas.

Un día las misivas de Peggy dejaron de llegar, la madre de Duane se quedaba la correspondencia. "Ella no quería que me casara con una japonesa", explica el veterano. Solo recibió una, después de mucho tiempo: "Me dijo que se había casado con un soldado de la armada". Y aunque él también se casó, nunca dejó de pensar en ella.

"Lo más duro es que ella piensa que la abandoné", asegura Duane. "Estoy aquí para decirte que no te abandoné en absoluto", es lo primero que le ha dicho ahora, cuando 70 años después, se han reencontrado. Y con tan solo esa frase, a los 91 años, Peggy y Duane pueden retomar la historia que les obligaron a dejar a medias.