Dani Mateo somete a Andrea Guasch y a su marido Rosco a una nueva entrega del juego de los calambrazos, en el que el presentador les formula una pregunta sobre el otro y tendrán que acertar si no quieren recibir una descarga eléctrica. ¿Se conocerán tan bien como dicen o, por el contrario, no pararán de recibir descargas eléctricas? "A veces no sé ni quién soy yo", comenta el artista al conocer la dinámica del juego.

"¿Cuál es la cantante femenina favorita de Rosco sin contarte a ti?", pregunta a la concursante de 'Tu cara me suena'. "¿Miley Cyrus?", responde ella sin tenerlo del todo claro, lo que provoca que se lleve un calambrazo. "Es Joni Mitchell", descubre Rosco, a lo que Andrea exclama: "¡Te lo acabas de inventar!".

"El calambrazo es muy heavy", dice ella, que asegura tener "secuelas": "Voy a decir que no para joder", le amenaza. ¿Cumplirá con su palabra? Descúbrelo en el vídeo principal de la noticia, donde los artistas responden a preguntas como: ¿A qué edad dio Andrea su primer beso? o ¿qué talla de zapato utiliza?