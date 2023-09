Álvaro de Luna visita Zapeando para presentar 'Uno', su segundo disco en solitario, que sale a la venta esta semana, y Dani Mateo muestra su curiosidad por conocer si el cantante testa sus canciones con alguien antes de estrenarlas, ante lo que el cantante revela que siempre se las envía a una persona.

"Lo hacía al principio con las primeras demos. He cogido esa costumbre y cuando tengo algo que puedo enseñar, es la primera a la que se lo mando", confiesa, y confirma que se trata de su madre. Algo que sorprende al presentador que expone: "Por mi madre mato, ahora, el gusto de mi madre no es exactamente el mío".

"¿Te fías del gusto de tu madre?", le pregunta, ante lo que el artista asegura que "de momento, no ha ido mal. El sondeo ha ido bien con ella" y señala que "es bastante cañera, si es un zurullo es un zurullo". Además, cuenta que no ha llegado a desechar canciones porque no le gusten a ella pero sí ha "reciclado" y le ha "dado vueltas" a cosas tras escuchar su opinión. "Eso guárdalo para un disco, 'El disco que mi madre no quiere que escuches'", le propone Mateo.