Alejandra Gálvez y Daniela Sierra hacen historia en el atletismo de nuestro país. Madre e hija se clasificaban para las semifinales de la prueba de 1.500 metros en los Campeonatos de España en pista cubierta. Finalmente, no consiguieron pasar a la final, pero explican que la clasificación era "lo de menos" para ellas, porque estar allí "ya era un premio", dicen.

Aunque reconocen que lo de ser familia no evita que siempre tengan "un poco de pique" entre ellas. Alejandra admite que, en las últimas dos pruebas, le había ganado su hija y en esta última carrera se presentó con una mentalidad ganadora. Daniela, por su parte, confiesa que no quería dejar escapar a su madre, pero expone: "La cabeza se me fue. Era una carrera totalmente distinta a lo que yo suelo correr".

Sin embargo, tiene claro que quiere continuar hasta llegar a se profesional. "Me encantaría ser olímpica (...) y sé que si lo quiero hacer tengo que ir todos los días a entrenar, los estudios también los tengo que llevar al 100% y cada vez me va a exigir un poquito más, pero voy a poder, estoy segura", comenta.