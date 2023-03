Alberto Rey visita Zapeando para hablar de Sylvester Stallone, que ha estrenado la serie 'Tulsa Kings' que está batiendo récords de audiencias en Estados Unidos.

Y ya de paso aprovecha para hablar de la cara más desconocida del actor, que en sus inicios en el mundo del cine hizo una "película del porno": "Cuando hizo 'Rocky' ya corría la leyenda de que había hecho una peli así", comenta con los zapeadores, a los que explica que "siempre le dio exactamente igual porque desde el principio entendió que lo suyo era un caso extraordinario en Hollywood y que no estaba como para negar algo que todo el mundo sabía". "A Stallone nunca le ha importado nada lo que opinan de él", recalca el experto en cine, que si no "otro gallo habría cantado".

Eso sí, no puede evitar comentar algunos aspectos de aquella película, a la que, según él, no se le puede considerar "una película porno", sino más una "película guarrilla". Aunque lo peor de todo no era eso, sino la calidad del film: "Es horrorosamente mala. Casi le persigue más por la calidad que por el género", espeta. Puedes conocer más detalles sobre la cara más desconocida de Sylvester Stallone en el vídeo principal de esta noticia.