Alberto Rey visita el plató de Zapeando para analizar Avatar, una de las películas más taquilleras de la historia. "La película era flojilla, pero en su momento no se había visto anda así, con esos efectos especiales", destaca Rey, que reflexiona sobre la nueva película de Avatar, que llegará a los cines el próxima 16 de diciembre: "Igual James Cameron se imagina que no va tener tanto éxito y tiene un plan B".

Además, el experto en cine recuerda que "ya la gente no va tanto al cine como antes". "Es una película que nace para explorar las posibilidades del 3D, pero ahora el 3D ya no es ninguna novedad", destaca Alberto Rey, que, sin embargo, afirma que será "la película de esta Navidad": "Hay una cosa curiosa y es que la mayoría de la película transcurre debajo del agua y eso no lo hemos visto". Puedes ver su análisis en el vídeo de arriba.