'El camino a casa' vuelve esta noche con un nuevo invitado. Fernando Tejero emprende su viaje junto al creador y presentador del formato, Albert Espinosa, que visita Zapeando para adelantar algunos detalles de lo que vamos a descubrir.

El escritor explica que en el programa "está todo lo que somos de pequeños", pues comienzan tus primeros, tus primerasy expone que "todos los famosos se han entregado porque siempre hay un niño dentro".

Espinosa avanza que Fernando Tejero cuenta en el programa que sufrió bullying en dos colegios diferentes: "Que nos lo contara fue un regalo, no tuvo filtro". "Deseaba que todos llorasen porque hay dos emociones por las que vale la pena hacerse añicos, romper a reír y a llorar", admite, y destaca que lloró hasta Luis Tosar. Además, indica que no tenían guion y reconoce: "Nunca me lo he pasado mejor en la televisión".