Tras ver las actuaciones de los talents de La Voz Kids de este pasado viernes, los zapeadores destacan en plató el enorme talento que tienen los niños a pesar de sus escasas edades. "Macarena, ¿cuántos años tiene?", pregunta Valeria Ros a sus compañeros, asegurando que es tan peque que "no debería ni hablar".

"Tres o cuatro", asegura Dani Mateo, aunque no tarda María Gómez en corregirle afirmando que tiene ocho. "Ocho, lo que yo decía", bromea el presentador, que reconoce no aclararse con "las edades de los niños todavía". Unas palabras a las que la colaboradora vasca no puede evitar reaccionar con un "ten cuidado". "Como tú me tires por ahí, hoy nos cancelan el programa", contesta un irónico Dani Mateo provocando las risas en plató. Puedes ver este divertido momento que se ha vivido, en el vídeo principal de la noticia.