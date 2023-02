Los bebés no son solo graciosos cuando prueban cosas que no les gusta, también lo son cuando prueban cosas que les gusta. Como el peque protagonista de este vídeo viral, al que no hay más que ver su reacción cuando prueba por primera vez el helado. "Su cara no necesita explicación", reacciona Valeria Ros al verle, que está convencida de que si pudiera hablar diría: "Quemad el resto de la comida porque a partir de hoy me alimentaré solo de helado para toda la vida".

Por su parte, esta tierna imagen a Quique Peinado le recuerda a otro momento: "Parece Messi levantando la copa del mundo", una afirmación con la que Dani Mateo no puede estar más de acuerdo, tal y como puedes ver sobre estas líneas.