En el programa Usted está aquí, disponible en AtresPlayerPREMIUM, el presentador de El Intermedio recorre con su amigo, el director de cine David Trueba, sobre cuestiones de la vida tan cruciales como el humor, el sexo, la religión o los bares. El video que ilustra esta noticia pertenece al capítulo del humor donde Wyoming se confiesa sobre sus problemas o particularidades más íntimas que a veces, le jugaban malas pasadas.

Confiesa que su sentido del humor, cuando era pequeño, le daba disgustos: "He hablado siempre cuando no debía y es algo que me ha pasado todo el tiempo" pero es cierto que "a cambio te ganabas el cariño de los compañeros y es que había mucha solidaridad con el apaleao".

"Con un elemento como yo que no podía estar callado, era imposible. Y por ello en el colegio, he tenido siempre una relación muy mala, por impertinente, evidentemente por impertinente", confiesa el Gran Wyoming.