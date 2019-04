Cristina Pedroche: "Saco mi vena madraza, los concursantes son mis niños y quiero que a todos les digan Tú sí que sí"

HABLAMOS CON CRISTINA PEDROCHE, DURANTE LA GRABACIÓN DE TÚ SÍ QUE SÍ

Durante la grabación de Tú sí que sí, la presentadora Cristina Pedroche nos contó cómo estaba viviendo la experiencia. En el programa vamos a ver su faceta de madraza porque defenderá a los concursantes frente al jurado. Además explica que como presentadora será ella misma, no le gusta encorsetarse en un personaje. "Me gusta que me dejen ser yo y hasta elegir mi ropa", explica.