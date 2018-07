¿Cuáles son los mejores momentos de Cristina Pardo en televisión?

TOP TRENDING TELE RECOGE ALGUNOS DE ELLOS

Desde los zascas a Marhuenda, o Esperanza Aguirre, hasta las innumerables sonrisas en conexiones en directo. No te pierdas los mejores momentos de Cristina Pardo: "Tengo la sensación de que cada vez me parezco más a Rajoy: los dos hablamos por plasma y en esta comparecencia no se admiten preguntas".