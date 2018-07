Esta letra se ha convertido en el 'temazo' de TopTT: "Nosotros somos los putos amos, si venís por aquí 'sus' rajamos"

EL TEMAZO

Canciones con ritmo, rap con letras urbanas de esas que no se olvidan. El 'temazo' te trae un grupo que no va a dejar indiferente a nadie con letras como esta: "Nosotros somos los putos amos, si venís por aquí 'sus' rajamos. Está claro, la Policía no nos molesta, nosotros donde vamos montamos una fiesta".