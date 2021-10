Alberto Chicote se ha informado en varias carnicerías y sí, la carne madurada está de moda, pero... ¿Qué protocolos se aplican en los procesos de maduración de la carne? Para conocer más detalles se reúne con Beatriz, una tecnóloga de alimentos.

No hay ninguna reglamentación que regule qué es una carne madurada, pero Beatriz va incluso más allá: "No sabemos ni qué características tiene que cumplir la carne para poder llamarse madurada, ni qué plazos, ni bajo qué protocolos se tiene que producir". No están establecidos siquiera los criterios microbiológicos que tiene que cumplir esta carne. Por lo tanto, ¿podemos decir que es segura?

"La Comisión Europea le ha pedido a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que evalúe", asegura la tecnóloga.