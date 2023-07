Alberto Chicote descubre en Te lo vas a comer lo parecidas que son visualmente la seta amanita ponderosa y la amanita verna. Sin embargo, entre ellas existe una importancia diferencia: la primera es comestible, mientras que la amanita verna es mortal. Ambas son tan parecidas que es prácticamente imposible distinguirlas. "Una es comestible, es un manjar, mientras que la otra, que tiene el mismo aspecto, es mortal. Yo no sé diferenciarlas", reconoce en Te lo vas a comer Francisco Sánchez, biólogo molecular, algo en lo que coincide Chicote: "Yo no sabría diferenciarlas; me parece la misma"

En 2021, un hombre falleció en Huelva por comer esta seta mortal. "Salió a coger amanitas ponderosas y se llevó dos amanitas vernas. Es un cuadro fulminante del hígado", explica Francisco Sánchez, quien advierte, además, sobre la lepiota brunneoincarnata, también conocida como 'La pequeña dama de la muerte', que puede confundirse con las setas de cardo. "No noto prácticamente ninguna diferencia entre una y otra", reconoce el chef. Por suerte, no se mueren el 50% o 60% personas que las consumen, como pasaba antes, porque ahora hay antídotos que han rebajado la tasa de mortalidad.