Pablo Gallego, conocido por muchos como 'el Robin Hood de las reseñas', es uno de los muchos propietarios de restaurantes que se han rebelado contra la llamada "dictadura de las reseñas". Su caso llama la atención de Alberto Chicote que, junto al equipo de ¿Te lo vas a comer?, viaja a A Coruña para conocer su historia de primera mano.

El empresario desvela de dónde viene su peculiar mote, que procede de los estudiantes de hostelería. "Siempre se reunían a ver mis contestaciones, porque les respondo a todos; a unos con educación y otros sin educación, porque sus críticas son de gente maleducada. Entonces es cuando les doy hachazos". Y es que Pablo, siempre tiene algo que decir ante las críticas sin sentido que suele encontrarse en internet.

Aunque en su caso, no le afectan demasiado, al menos de manera personal, él se pone en la piel de quienes están empezando. "Empeñan lo que tienen y lo que no tienen por salir adelante y que venga un desgraciado, porque no tiene otra palabra, y les pongan una crítica... los hunden", afirma.

Las críticas negativas pesan más que las positivas, y una mala reseña puede llegar a afectar a nivel profesional a un restaurante. Cuando Chicote lee algunos de los comentarios de su local, estalla. "Tú lees esto y dices 'me cago en la puta, ¿para qué trabajo?'", dice con indignación.

Gallego no puede hacer más que darle la razón. "Van a hacer daño", y además, se escudan en el anonimato para hacerlo. "¿Por qué no eres práctico, en vez de valiente, y me lo dices aquí? Y todos contentos", pregunta retóricamente a los hipotéticos clientes descontentos. "Es como poner una pintada en el escaparate. Venir encapuchado por la noche y poner 'estos señores son unos ladrones'".